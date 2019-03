Veröffentlicht in: Allgemein

. BRINGS: Liebe gewinnt

„Wir werden frei sein, wenn wir uns lieben, es wird vorbei sein, mit all den Kriegen. Wir sind Brüder, wir sind Schwestern, ganz egal wo wir sind, glaub mir die Liebe gewinnt!“

Kriege, Online-Mobbing, Streitereien, die auf dem rhetorischen Niveau von YouTube-Kommentarsektionen geführt werden, und schlechte Nachrichten aus aller Welt… wo bleibt die Liebe? Niemand kann sich so wirklich davon freimachen – die Kölner Band Brings auch nicht. Auch sie sind online auf allen Kanälen aktiv, schauen fern, haben und vertreten ihre Meinung als seit über fünfundzwanzig Jahren engagierte Band.

Und so erklingt auch in dieser Karnevalssession ihr Lied „Liebe gewinnt„ überall dort, wo sie in diesen Tagen auftreten.

LIEBE GEWINNT SONGTEXT

Komm mach den Fernseher aus

Und rutsch ‚was näher zu mir

Der ganze Wahnsinn bleibt heut‘

Vor uns’rer Tür

Auch wenn es hoffnungslos scheint

Und die ganze Welt weint

Du hälst zu mir

Und wir beten dafür

Dass ’n Wunder passiert

Und wir endlich kapier’n

Dass wir alle gleich sind

Und nur die Liebe gewinnt

Wir werden frei sein

Wenn wir uns lieben

Es wird vorbei sein

Mit all den Kriegen

Wir sind Brüder

Wir sind Schwestern

Ganz egal wo wir sind

Glaub mir

Die Liebe gewinnt

Was du mir sagen willst

Komm sag’s mir in’s Gesicht

All der Hass und die Lügen im Netz

Die interessi’ren mich nicht

Wir zwei, wir sind echt

Wir sind wirklich und hier

Komm, fass mich mal an

Und dann schwöre ich dir

Dass ’n Wunder passiert

Und wir endlich kapier’n

Dass wir alle gleich sind

Und nur die Liebe gewinnt

Wir werden frei sein

Wenn wir uns lieben

Es wird vorbei sein

Mit all den Kriegen

Wir sind Brüder

Wir sind Schwestern

Ganz egal wo wir sind

Glaub mir

Die Liebe gewinnt

Lass sie alle reden

Die Hoffnung macht uns stark

All das Morden und das Sterben

Doch es kommt der Tag

An dem die Kriege aufhör’n

Das macht doch alles keinen Sinn

Weil wir alle Kinder

Der selben Mutter sind

Dass ’n Wunder passiert

Und wir endlich kapier’n

Dass wir alle gleich sind

Und nur die Liebe gewinnt

Wir werden frei sein

Wenn wir uns lieben

Es wird vorbei sein

Mit all den Kriegen

Wir sind Brüder

Wir sind Schwestern

Ganz egal wo wir sind

Glaub mir

Die Liebe gewinnt

Wir werden frei sein

Wenn wir uns lieben

Es wird vorbei sein

Mit all den Kriegen

Wir sind Brüder

Wir sind Schwestern

Ganz egal wo wir sind

Glaub mir

Die Liebe gewinnt

Glaub mir

Die Liebe gewinnt

Glaub mir

Die Liebe gewinnt

.

