Liedtext »

Intro [Kaveh]: Dieser Track handelt von den Antideutschen. Antideutsche zählen sich selbst zur radikalen Linken und der Antifa. Viele Linke, die sich selbst nicht als Antideutsche sehen, benutzen trotzdem antideutsche Argumente. Antideutsche solidarisieren sich unkritisch mit Israel und den USA. Für sie ist Antizionismus gleichbedeutend mit Antisemitismus.

1. Strophe [Thawra]

Ich hasse Antideutsche sehen alle scheiße aus

mit ihren Stars and Stripes und ihrem Weiß und Blau

Sie finden Panzer geil und IDF und seine Fraun

Der deutsche Staat als Feind interessiert keine Sau

Haram, diese Tiere feiern Shuja3ya

Sie lieben den Tod, sie sind übelst kultiviert

Sie lieben Israel,

denn ihr Geist ist okkupiert

Sie hassen linke Juden und verbieten die Kufiyyeh

Und sie sagen US-Drohnen ist Antifa

Haben Komplexe wegen Opa in Stalingrad

Sind für Zivilisation gegen den Islam

Fordern deshalb die Atombombe auf den Iran

Manche wollen dass wir unsere Feindschaft beenden

Doch ich brauch keine Querfront um für Freiheit zu kämpfen

Mir gehts gut,

denn die Strömung wird bald verschwinden:

Antideutsche sind keine Linken.

Hook [Thawra, dann Kaveh]: Tahya Falastin, tahya Falastin Kein Frieden mit dem Besatzungsregime Tahya Falastin, tahya Falastin Rote Fahnen über Ghazza und Jenin! Freiheit für Falastin, Freiheit für Falastin Kein Frieden mit dem Apartheidregime Freiheit für Falastin, Freiheit für Falastin Rote Fahnen über al-Quds und Tal Abib!

2. Strophe [Kaveh]

Ihre Ideologie geht über Leichen und verursacht Tote Falastin ist für sie reine Turban- oder Burkazone Für Antiimperialisten wünschen sie sich Tourverbote Ihre Organe heißen Jungle World und Ruhrbarone Konkret, Bahamas oder Achse des Guten Die Empathie ist hinter ihrer Maske verblutet Ich würds ja gerne sachte versuchen Doch muss ich ihre Menschenverachtung verfluchen Sie freuen sich, wenn Israel das Land zerbombt Es sichert seine Kolonie dadurch, dass die Panzer kommen Egal ob von der Osten-Sacken oder BAK Shalom: Ihre Köpfe sind so hohl wie n leerer Pappkarton Völlig verloren wie ein entgleister Nachtwaggon Feiern sie Israel als wäre es ein Marathon Die Antideutschen, sie lieben die Routine Sie sind feige und bekriegen die Muslime Für mich sind diese Heuchler deutsch hoch 4 Warum gibt es denn nur so viele Pseudos hier Ich geb n Scheiß drauf, dass ich euch schockier nur weil ich die Produkte Israels boykottier.

Bridge [Thawra]

Ich hasse Antideutsche sehen alle scheiße aus Ich hasse Antideutsche sehen alle scheiße aus Ich hasse Antideutsche sehen alle scheiße aus Und wenn du Antideutscher bist hasse ich dich auch.

3. Strophe [Thawra]

Was was, ihr wollt hören dass ich die Hamas hass? Alter die sind grün und nicht rot also wie passt das? Keine Angst die Hamas hasse ich sehr Nur Antideutsche hass ich noch mehr Nennen meine Brüder Pali oder Ali Musel, Ziegenficker, grüner Nazi Ich sag zu ihnen Kartoffel, Michel, oder Almani Denn sie sind nur Deutsche ohne anti, wallahi Und sie hassen meine frommen Schwestern Ce qu-ils veulent, c’est des lois racistes françaises, n’est-ce pas? Hijab hässlich, Ausziehn besser Werde westlich, ukthi – khlass Zuletzt, Brüder und Schwestern, ich hoff wir haben Einigkeit Die jüdische Verschwörung ist ne Lüge, mancher fällt drauf rein Aber wenn du wirklich Juden hasst, du feiges Schwein Könn wir nur Feinde sein, dann komm heraus und kämpf allein.

Hook

4. Strophe [Kaveh]

Hässlich wie Pepsi und Cola, Henryk M. Broder fragt sich wann Israel Gaza endlich erobert Menschlich so boshaft, entsetzliche Ohnmacht „Boykott Israel!“ aus dem Gefängnis die Botschaft Martin Niewendick aka Roni87 würde wenn er könnte mich und meine Homies abschieben Er liebt die IDF und ist fleißig am Schießen Halt deine Fresse Junge und reiß dich am Riemen! Henryk Broder und Gregor Gysi sind ein cooles Paar Alles ist easy, denn es gibt ja die USA Sie schützen mit Bomben und notfalls sogar nuklear Gaza verblutet, deshalb wars für sie ein gutes Jahr In euren Clubs wie im About Blank lasst ihr alle, die ein Kufiya-Tuch tragen, nicht rein Ihr wollt uns eure Frustration aufdrängen Steckt alle Kanaken in eine Schublade hinein Es gibt zu wenige Linke in Deutschland, die wegen der Toten leiden Denn viele hierzulande hüllen sich in großes Schweigen Ihnen ist egal wie die toten Personen heißen Denn sie machen lieber Karriere, wollen ganz nach oben steigen Ihr seid krank und habt Angst wie Eliten An Mitgefühl so sparsam wie ne Bank mit Krediten Am liebsten wollt ihr unsere Ansicht verbieten In Wirklichkeit seid ihr die wahren Antisemiten.