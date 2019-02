Kiki Rebell Russkaja – No One Is Illegal So ein unfassbar tolles Lied mit einer so wichtigen Nachricht – Sehr geil von Russkaja! Uns alle verbindet eines: Wir sind alle Menschen, egal welche Hautfarbe, Sprache oder Religion! – Danke ❤️ Nichts eint die Menschen mehr, als so mutige Musik/Musiker wie Russkaja – Das schönste Lied der schönsten Band der Welt. Dieses Lied ist was ich bin und was ich wünschte, alle wären es. Niemand ist illegal und das ist die Wahrheit. Wir werden auf die gleiche Weise geboren, und keine Zeitung oder Person kann sagen, ob wir illegal sind oder nicht. So oder ähnlich klingen die meisten Kommentare unter dem Musikvideo „No One Is Illegal“ von Russkaja. „It’s time for a love revolution, we’re gonna change the world“, shoutet Frontmann Georgij Makazaria mit seiner markanten Stimme in einem anderen Song der Band. Song „You Are The Revolution“ und bringt damit auf den Punkt, wofür RUSSKAJA stehen: Ein Lebensgefühl, das alle Menschen verbindet und das keine Grenzen akzeptiert. Kosmopolitisch, positiv und mit Spaß am Leben. Die Texte auf Russisch, Deutsch und Englisch, die Musik in aller Welt zuhause: Rock, Ska, ein Hauch Latino-Groove und natürlich jede Menge aufputschende Turbopolka und Russendisko. So reißt man Mauern ein und bringt Menschen zusammen. Auch der Song „No One Is Illegal“ macht mit seinem deutsch-englischen Text auf russischen Melodiefetzen und mit einer herzerwärmenden Violine klar, wo diese Band steht: Dort wo niemand ausgeschlossen wird.

Russkaja – No One Is Illegal (Official Video)

Dieses Video auf YouTube ansehen

No One Is Illegal

Kein Mensch ist illegal…

Sarah was a little girl, a girl like all the others

She loved to sing and play and dance

With her sisters and her brothers

She would be a mom someday

With a home and a loving man

But other people somewhere else

Had a different plan,

some other people somewhere else

Had a different plan

Oh,

No one no, no one no no, no one is illegal

No one no, no one no no, personne n’est illegal

No one no, no one no no, no one is illegal

Niemand, niemand, niemand ist illegal

Kein Mensch ist illegal

Her family gone, her home alight

In that little village

She took a flight in the dead of night

From murder, rape and pillage

She barely made it out alive

She made it to this country

Won’t you give a helping hand?

Nadie es ilegalIt ain’t hard to understand

Niemand ist illegal

Oh,

No one no, no one no no, no one is illegal

No one no, no one no no, personne n’est illegal

No one no, no one no no, no one is illegal

Niemand, niemand, niemand ist illegal

Kein Mensch ist illegal

She found a life, she found a love

She became my mother

The story of a litttle girl

Nadie es illegal

That’s the message to the world

Niemand ist illegal

Oh,

No one no, no one no no, no one is illegal

No one no, no one no no, personne n’est illegal