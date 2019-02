Volkskorrespondentin Gizem Goezüacik

. „Herkunft Mensch“

Gestern um 17 Uhr ging das Musikvideo zu meinem neuen Projekt „Herkunft Mensch“ online!

Ein Musikvideo, das die kulturelle Vielfalt in Mannheim darstellt, das Thema „Rassismus“ ein wenig aufarbeitet und ein klares Statement diesbezüglich setzt. Angesichts der jüngsten gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland in Bezug auf die Flüchtlingswelle und den damit einhergehenden Rechtsruck, die in den letzten Jahren stattfanden, möchte ich mit einigen weiteren Beteiligten mit diesem Video einen Beitrag für mehr Toleranz in der Gesellschaft leisten. Besonders in Zeiten, in denen offensichtlich rechtspopulistische Parteien, wie zum Beispiel die AfD als drittstärkste Partei, in den Bundestag ziehen, selbsternannte „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ (kurz PEGIDA) marschieren und der Tod eines Bürgers in Chemnitz für rassistische Hetze und Hass gegen migrantische Menschen instrumentalisiert wird, ist es notwendig Flagge zu zeigen und ein Zeichen für Toleranz und eine bunte Gesellschaft zu setzen. Dass dies möglich ist, hat letztes Jahr das Konzert in Chemnitz unter dem Motto „wir sind mehr“ gezeigt, auf dem bekannte Acts auftraten und etwa 65.000 Besucher/innen vor Ort waren. Angesichts dieser Tatsachen könnte dieses Projekt den Nerv der Zeit treffen und viele Menschen ansprechen. Mit der Unterstützung von Popakademie Baden-Württemberg, ErTi Food Handels GmbH, GALLION filmproduktion, Manuel Renner / Ueberlaerm, Holger Keck (Epic4Visual Emotion), den talentierten Künstlern Jay Ryze, Moly und B.A.C.O vom Verein Collective Instinct – Stimme der Straße sowie dem Popakademie-Weltmusik-Studenten Cem Işık an der türkischen Baglama, konnte ich dieses Projekt erfolgreich durchführen.

Nun sind wir auf euren Support angewiesen! Lasst uns diesen Song zur nächsten Mannheimer Hymne machen und als Stadt offen Flagge zeigen!

https://www.youtube.com/watch?v=6L98fOQs5fE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2D4ogPu5r0thv3Rvq26VOYEA8zG3xFGVT2TIK1McJc2kCuhqrH3Ih9Mnk

