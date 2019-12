hier geht es weiter »

Nach Angaben der MAS veranstalteten soziale Organisationen Protesttage zur „Verteidigung der Stimmen“, die angeblich Morales in der ersten Runde den Sieg gebracht hätten. Diese Mobilisierungen endeten mit gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den beiden Seiten. Viele der Organisationen, die von der MAS mit Privilegien gewonnen wurden, darunter auch die Central Obrera Boliviana (Bolivianischer Gewerkschaftsbund), wandten sich am Nachmittag von Evo Morales ab. Der „Prozess des Wandels“ hat statt der Stärkung des Klassenbewusstseins und der Förderung der kämpferischen Organisation zu einem Pfründendenken und der Desorganisierung der Arbeiterklasse geführt, sodass sie heute ohne eine repräsentative Stimme im nationalen Konflikt dasteht. In den 19 Tagen des Aufstandes gab es mindestens drei Todesfälle und mehr als 150 Verwundete. Das Land erlebt eine Eskalation von Gewalt und Konfrontationen. Politische Verfolgung, Verbrennung und Plünderung von Gewerkschaftszentralen und -häusern, Verunglimpfung, Rassismus, Diskriminierung und sexueller Missbrauch, Demütigung und Hass.

Am Freitag begann die bolivianische Polizei, in den verschiedenen Regionen des Landes zu meutern und sich den Forderungen der Opposition anzuschließen. Am Sonntag forderte der Befehlshaber der Streitkräfte den Rücktritt des Präsidenten. Der Unterdrückungsapparat wurde in den Dienst des Meistbietenden gestellt, seine Position stellt keine Unterstützung für „das Volk und die Demokratie“ dar, wie demagogisch verkündet, sondern entspringt aus Vereinbarungen, die mit der verfaultesten und servilsten Finanzoligarchie in Verbindung mit dem Yankee-Imperialismus getroffen wurden.

Der OAS-Bericht, der am Sonntagmorgen vorgelegt wurde, weist auf Unregelmäßigkeiten bei den Protokollen, Servern und Softwaresystemen hin, die vom Obersten Wahlgericht verwendet wurden, und empfiehlt die Forderung nach Neuwahlen mit einem neuen Wahlgericht. Einige Stunden später berief Morales eine Pressekonferenz ein, um Neuwahlen und ein neues Gericht anzukündigen. Evo Morales Ayma und Alvaro García Linera schieden vor einer Eskalation der Konfrontation und der Gewalt am Nachmittag des 10. November 2019 nach 13 Jahren Regierungszeit aus der Präsidentschaft und der Vizepräsidentschaft des Staates aus, ebenso die Präsidenten beider Kammern der multinationalen gesetzgebenden Versammlung und anderer staatlicher Behörden. Die Tatsache, dass die MAS-Regierung nach 13 Jahren unter massiven Protesten besiegt wurde, zeigt, dass es keine unbesiegbare Regierung gibt, was dem bolivianischen Volk als Lehre dienen sollte. Diejenigen, die die Proteste organisiert haben, sind jedoch das bürgerlich-militärische Bündnis mit den rechten Parteien.

Die hochrangigen Vertreter der Bourgeoisie betraten den Palacio Quemado (Regierungssitz), um mit der dreifarbigen Flagge und der Bibel niederzuknien, die den Beginn des vom Staat besänftigten religiösen Fanatismus signalisierten, und senkten die Wiphala (nationales Symbol, das vom CPE anerkannt wurde und die indigenen Kämpfe des Landes darstellt) der plurinationalen gesetzgebenden Versammlung. Diese beiden Gesetze klären das Denken derer, die heute die „bürgerlich-militärische“ Bewegung führen, um auf Kosten der mobilisierten Bevölkerung die „Demokratie wiederherzustellen“.

Das bolivianische Volk lebt derzeit in einem Zustand psychologischer Kriegsführung mit WhatsApp-Ketten und sozialen Netzwerken, die ununterbrochen gefälschte Nachrichten verbreiten, bewaffneten Banden, die beliebte Viertel und Geschäftsviertel angreifen, Häusern von Politikern und Führern niederbrennen, Straßenangriffen, Dynamit, öffentliche Busse anzünden, Wasser- und Stromausfällen, die in Ermangelung einer gesetzlich gebildeten Regierung einen Zustand des Chaos erzeugen. Diese Situation öffnet die Tür für den Aufstieg faschistoider Tendenzen bei den Repräsentanten der Oligarchie, die die direkte Kontrolle über den Staatsapparat wieder ausüben wollen.

Von den Linken gibt es bis heute kein Nachdenken über unsere Fehler und Erfolge in den letzten 13 Jahren, über die dringende Notwendigkeit, eine echte patriotische und mit dem Volk verbundene Alternative aufzubauen. Die PCR ruft zur Einheit der Arbeiterklasse, der Bauern, der Studenten, der Jugendlichen, der Berufstätigen, der Völker, der Frauen, der LGBT-Gemeinschaft und aller Bolivianer, die eine gerechtere Zukunft anstreben, auf, und dazu unabhängig für eine patriotische und populäre Alternative zu dieser Krise, die das Land erlebt, zu kämpfen und diese zu konsolidieren, damit sich die faschistischen und militärischen Kräfte nicht mit ihren Putschversuchen über die Mobilisierungen für eine echte Vertiefung der Demokratie im Land erheben.

La Paz, den 10. November 2019

Sekretariat des Zentralkomitees der Kommunistischen Revolutionären Partei (PCR) Bolivien