Rui Filipe Gutschmidt

Brasiliens Präsident Bolsonaro unterstützt Demo

die Militärintervention in Brasilien fordern



Sonntagabend hat in Brasiliens Hauptstadt Brasilia eine Veranstaltung zum „Tag der Armee“ stattgefunden. Am Rande des Festaktes demonstrierten Anhänger der Militärdiktatur (1964-1985) für eine Militärintervention und die Reaktivierung des AI-5 Dekrets, mit dem Nationalkongress und die staatlichen gesetzgebenden Versammlungen geschlossen werden können. Die Gefahr, dass sich ein Teil des Militärs hinter Bolsonaro stellt und die Corona-Krise nutzt ist real und kann nur mit einer klaren Unterstützung der Weltgemeinschaft für die Verteidiger der demokratischen Werte in Brasilien verhindert werden.

Die Anhänger von Präsident Jair Bolsonaro kommen aus dem ultrakonservativen, ultrareligiösen und ultranationalistischen Lager. Sie wünschen sich eine Rückkehr zur Militärdiktatur in Brasilien, mit der sie „Recht und Ordnung“ verbinden. IHR Recht auf MEHR Eigentum und die Ordnung IHRER Macht über den „Pöbel“ ist damit natürlich gemeint. Nein, das braucht Niemand und am allerwenigsten Brasilien.

Der brasilianische Präsident nahm an diesem Sonntag an einem Protest in Brasilia anlässlich des Tages der Armee teil, an dem eine militärische Intervention und die Reaktivierung von AI-5, einem Dekret der Militärdiktatur, das Ende der 1960er Jahre in Kraft trat, gefordert wurde.

Jair Bolsonaro trat erneut in der Öffentlichkeit auf, ohne die Empfehlungen der Gesundheitsorganisationen zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie zu respektieren. Er bedeckte nicht einmal seinen Mund beim Husten und seine Anhänger glauben seiner unsinnigen These, dass das Virus nur Menschen über 60 gefährlich wird. Er blieb vor den Demonstranten stehen, die Anti-Demokratie-Plakate trugen, auf denen beispielsweise „Militärische Intervention mit Bolsonaro an der Macht“ stand.