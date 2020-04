Aygün Altay

Durch Zäune sprechen wir!

Mit dem Rücken zur Wand und den Blick gen Zukunft gerichtet stehen und leben Tausende Flüchtige zum Zeitpunkt der Pandemie in Lesbos und Moria.

Nicht nur, dass diese Menschen provisorisch am Überleben sind, nun kehrt auch ein unsichtbarer Gegner in die Flüchtlingscamps in Griechenland ein. Die Bedingungen in den Flüchtlingslagern in Moria und Lesbos waren auch ohne das Virus schon unmenschlich und riskant genug. In Moria teilen sich 200 Menschen ein WC und eine Dusche. Ein Wasserhahn dient nicht nur als Wasserquelle zum Trinken, sondern ebenfalls zum Abspülen und um seinen Körper zu reinigen. Mehrere Stunden stehen die ohnehin schon erschöpften Menschen für Nahrung an, die vorne und hinten nicht reicht. Für sich und ihre Familien gehen sie sehr große Risiken ein.

In Zeiten von Klopapierhortungen und Schlachten an den Regalen um Dosenfutter im zivilisierten Europa vergisst man leicht die Situation, in der viele tausende Frauen, Kinder und Männer an den Grenzen zu Europa gezwungen sind auszuharren. Um den Mindestabstand gewährleisten zu können, sprechen wir von einem Abstand von 1,50 Metern in Supermärkten, bei der Arbeit und sogar bei Verwandten – aufgrund der maßlosen Überbelegung ist dies in den Lagern eine Unmöglichkeit. Das Lager in Moria ist für 3.000 Menschen ausgelegt. Nun sind es 20.000 Menschen, die sich dicht auf dicht ihre Zelte aneinanderreihen. In Zelten bis zu zehn Personen, Kinder und ihre Spielzeuge, Töpfe und Betten. In solch prekären Situationen ist die Bekämpfung von Covid-19 unmöglich.