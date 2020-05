Die rote Fahne über Berlin

hier geht es weiter »

Francisco Ripoll kam als 20-jähriger Leutnant der XV. Freiwilligen-Division am 27. April vor den Toren Berlins an. Der Befehl zum Sturm auf Berlin erfolgte am 29. April. Die Stadt lag praktisch in Trümmern. „In der Nacht des 29. April erhielten wir den Befehl, den Reichstag zu stürmen. Es war ein hartes Gefecht. … Nur wenige Stunden, dann nahmen wir ihn ein. Am 30. April wurde die Fahne gehisst, nach mehreren Versuchen, bei denen es auch Tote gab, von Freiwilligen, unter ihnen auch ich. Darüber sprach niemand.“ Der Kriegsfotograf Jewgeni Chaldej machte mehrere Aufnahmen an verschiedenen Orten und mit verschiedenen Soldaten mit der roten Fahne über dem befreiten Berlin, auch von Francisco Ripoll und seinen Gefährten. Er bezeugte, dass es Francisco Ripoll war, der die Fahne aufpflanzte.

Die Tatsache, dass er nicht nach Anerkennung strebte, und dass er während des Krieges den russischen Namen Wladimir Dubrowski trug, erklärt vielleicht, dass Francisco Ripoll nie mit dieser Geschichte in Verbindung gebracht wurde. Für ihn war der Kampf gegen den Faschismus auf sowjetischer Seite „der größte Stolz meines Lebens“. Er erhielt dafür verschiedene Auszeichnungen, auch den Orden des Großen Vaterländischen Krieges.

Nach Kriegsende studierte Ripoll an der Marineschule in Astrachan. 1957 entschloss er sich zur Rückkehr nach Spanien. Dort war er Repressalien durch die Franco-Behörden ausgesetzt. Seine letzten Lebensjahre widmete Ripoll dem Gedenken an seine spanischen Kameraden aus dem Leningrader Kinderheim, von denen viele auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs in den Reihen der Roten Armee oder in Frankreich gekämpft hatten, in deutscher Gefangenschaft starben oder in Spanien hingerichtet wurden. Doch Ripoll starb, bevor sein Projekt Realität wurde. Er zeigte mir noch die Liste mit den Namen derer, die an der Front gefallen waren, und fragte mich, wer sich denn sonst an sie erinnern würde: „Niemand“, beantwortete er selbst die Frage, „und das empört mich am meisten.

