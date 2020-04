Volkskorrespondent

Lupo Die Coronoia

„Mancher stiehlt, mancher nimmt den Strick, greife ein Genosse Bolschewik!“

Häusliche Gewalt gegen Kinder und Frauen, Selbstmorde, alles nimmt rasant zu während dieser Coronakrise, weil die Menschen in ihren vier Wänden eingepfercht sind und auf bessere Zeiten hoffen. Die aber werden nicht kommen, trotz aller Versprechungen der Kapitalisten und ihrer Regierung. Es heißt, wir werden eine Weltwirtschaftskrise schlimmer als die von 1929 bekommen. Das war damals die Stunde der Wunderheiler eines Adolf Hitler, der sich in den Münchner Bierschwemmen hoch brüllte vom Trauma-Gefreiten des 1. Weltkriegs zum größten Feldherrn aller Zeiten (GröFaZ). Und man erhörte ihn, weil die Verzweiflung der Proleten riesig war.

Doch was sagten und sagen wir Kommunisten? Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Das wird zwar fleißig gesungen, zum Beispiel am diesjährigen 1. Mai, den die Gewerkschaftsbonzen lieber ausfallen lassen, weil sie faule Eier am Kopf fürchten. Man kann ja auch 1,5 Meter Abstand halten, aber der ist den Bonzen zu dicht bei der Rednertribüne. Wenn Kapitalisten wie Adidas Milliarden von unseren Steuern von der Regierung in den Rachen geworfen werden, oder fette Dividenden den Aktionären von den Großkonzernen wie VW oder BMW ebenfalls in den Rachen geworfen werden um sie bei Laune zu halten, die Krise zu gewinnen, dann sagen wir Stopp, so nicht. Diese angeblich systemrelevanten Buden gehören enteignet und solche Schmarotzer wie die Porsches, Qataris oder Quandts zum Teufel gejagt.