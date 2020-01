Rui Filipe Gutschmidt

Der Coronavirus von Wuhan –

gefährlicher als SARS und gewiss keine „Panikmache“

Dr. Eric Feigl-Ding, von der Universität Harvard, warnte vor der gefährlichen Ansteckungsrate des Coronavirus von Wuhan. Auch der YouTube Kanal „Odysseus“ erklärt die Situation ohne die Verharmlosung vieler Medien im deutschsprachigen Raum.



Dabei nutzt der YouTube-Kanal eine für meinen Geschmack unnötige, unterstreichende, ja teils übertreibende Sprache. Klar ist nur: Dieser Virus ist tödlich und wird sicherlich mehr Menschenleben fordern wie SARS 2003.

Der Epidemiologe Dr. Eric Feigl-Ding von der Harvard University warnt vor einem pandemischen Ausbruch des Coronavirus aus der südchinesischen Stadt Wuhan, da die Ansteckungsrate dieses Virus sehr hoch sei. Auf Twitter schrieb der Spezialist von Harvard:

„Ich werde ehrlich sein – als Epidemiologe, bin ich zutiefst besorgt über diesen neuen Coronavirus-Ausbruch. 1) der Virus hat eine viel steiler aufsteigende Infektionskurve als SARS. 2) es kann eine Ansteckung von Mensch zu Mensch stattfinden, noch bevor Symptome auftreten. – Es ist still ansteckend!“

Der Tweet im Original:

„I’ll be honest – as an epidemiologist, I’m really deeply worried about this new coronavirus outbreak. 1) the virus has an upward infection trajectory curve much steeper than SARS. 2) it can be transmitted person to person before symptoms appear — I.e. it is silently contagious!“

Während manche Medienvertreter, Politiker und Verantwortliche aus dem Gesundheitssystem versuchen, den aktuellen Coronavirus-Ausbruch zu verharmlosen und andere wiederum eher Panik verursachende Schreckensszenarien malen, versuche ich eher die rationalen Stimmen aus der Wissenschaft anzuhören. Wir möchten dabei eher auf die potenziellen Gefahren hinweisen, die der Virus aus Wuhan für unsere Leser in aller Welt in sich birgt.