Rui Filipe Gutschmidt

Brasiliens Staatssekretär Roberto Alvim kopiert Goebbels bei Ankündigung der „brasilianischen Kunst und Kultur des nächsten Jahrzehnts“



Der braslianische Präsident, Jaír Bolsonaro, musste seinen Staatssekretär für Kultur Roberto Alvim feuern, nachdem dieser Joseph Goebbels teilweise zitiert und eindeutig dessen Ansichten über nationalistische Kunst teilt. Den Propagandaminister des Dritten Reichs zu kopieren war angesichts der Bewahrung guter Beziehungen zu Israel aber keine gute Idee.

„2020 wird das Jahr der Wiedergeburt der Kunst und Kultur Brasiliens“, sagte Roberto Alvim, seines Zeichens (inzwischen gefeuerter) „Spezial-Staatssekretär“ für Kultur Brasiliens. Kurz darauf setzte er in einem Video bei Twitter noch einen drauf.

Er begann damit, „seinen Auftrag“ zu erklären. „Der Präsident bat mich ‚rette unsere Jugend’“, so Alvim. „Wir errichten eine neue nationale Kunst“ und gehen „in Richtung einer aufstrebenen brasiliaischen Zivilisation.“ Diese sei inspiriert in „den Tugenden des Glaubens, der Treue, der Selbstaufopferung und des Kampfes gegen das Böse.“

Die Hauptaussage aber, die Stein des Anstosses wurde, war die fast identische Kopie eines Teils der Rede, die Propagandaminister Joseph Goebbels am 8. Mai 1933 (also kurz nach der „Machtergreiffung“ der Nazis in Deutschland) bei einem Treffen von Theaterdirektoren hielt.

Joseph Goebbels:

„Die deutsche Kunst des nächsten Jahrzehnts wird heroisch, sie wird stählern romantisch, sentimentalitätslos sachlich, sie wird national mit großem Pathos und gleichfalls verpflichtend und bindend sein, oder sie wird nicht sein.“

Roberto Alvim: