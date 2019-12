Nach kurzer Pause schlägt Sturmtief Elsa heute wieder zu

hier geht es weiter »

Die gestrige Vorhersage: „Morgen (19.12.2019) zwischen 15 und 21 Uhr werden die Distrikte Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco und Coimbra wegen starker Windböen von bis zu 85 Stundenkilometer, vor allem an der Küste, und bis zu 110 Kmh im Hochland, auf Warnstufe Gelb gesetzt.“ wurde also für den heutigen Tag noch einmal verschärft. Die Warnstufe wurde auf Rot erhöht und die erwarteten Windgeschwindigkeiten wurden auf 100 bis 120 Stundenkilometer nach oben korrigiert.

Viele Menschen werden diese stürmischen Stunden in Häusern ohne Strom, Gas und mit bereits schwer beschädigten Dächern, Fenster und Türen verleben. Mehrere Flüsse können über die Ufer treten: Lima, Tamega, Douro, Vouga und Mondego sind Flüsse, die den Dauerregen auffangen und nicht schnell genug in Richtung Meer bringen.

Inzwischen wird der Autor dieses Beitrags ebenfalls einpacken, bevor der Elsa wieder voll zuschlägt! Erneut meine Warnung. Bleiben Sie in zuhause, wenn Sie raus müssen, dann seien Sie besonders im Straßenverkehr vorsichtig und bleiben sie fern von den Wellen am Ufer des Atlantiks. Unter Bäumen oder in Garagen zu Parken ist auch keine gute Idee. Wenn ihre Garage / Keller vollläuft, dann versuchen sie nicht ihr Auto „zu retten“. Viele die dies versucht haben, sind dabei ertrunken. Luken dicht, Tauchstation!

Erstveröffentlichung heute in unserer Partnerzeitung INFO-WELT.

