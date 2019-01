hier geht es weiter »

Jahrelang haben die Autokonzerne und das Ministerium für die Interessen der Autokonzerne („Verkehrsministerium“) eine Umstellung auf eine moderne, fortschrittliche Verkehrspolitik verhindert. Die großen Investitionen der Autoindustrie sollten erst einmal Profite und Extraprofite abwerfen. In der EU wurden strengere Abgaswerte vor allem von der Bundesregierung verzögert oder gar verhindert. Dabei ging es immer um die Profite der Autoindustrie. Die großen deutschen Autokonzerne nutzten ihre starke Stellung auf dem Weltmarkt, um Fortschritt zu verhindern.

Lenin sagte, dass der „Imperialismus parasitärer oder faulender Kapitalismus“ (W.I.Lenin, Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus, Oktober 1916, Werke, Bd.23, Berlin 1957, S.102-118) ist. Der Dieselskandal ist dafür ein Lehrstück.

Statt den öffentlichen Nah- und Fernverkehr aufzubauen, wurde beispielsweise die Deutsche Bahn mit ihrer Umwandlung in eine AG gezielt zerstört. Sie legte viele zehntausende Kilometer Schiene still. Ländliche Regionen wurden zunehmend abgehängt. Private Buslinien, die das ersetzen sollten, erhielten öffentliche Subventionen und wurden trotzdem immer weiter reduziert. In manchen ländlichen Regionen fahren nur noch Schulbusse – zwei- bis dreimal am Tag. Die Menschen wurden zum Auto regelrecht gezwungen. Der Frachtverkehr der Bahn wurde extrem gekürzt. Die Folgen sieht man an den langen LKW-Kolonnen auf den Autobahnen. Auch in den Großstädten wurde der öffentliche Nahverkehr nicht entsprechend den steigenden Bedürfnissen ausgebaut. Vielfach sind S-Bahnen, U-Bahnen, Trams, Busse in den Stoßzeiten völlig überfüllt und oftmals auch noch unzuverlässig. Die Folge: Menschen stiegen auf Autos um und die Straßen der Großstädte sind regelmäßig verstopft. Dafür wurden die Preise für Nah- und Fernverkehr ebenso regelmäßig erhöht. Das Motto: Schlechtere Qualität für höhere Preise! Die Autoindustrie profitierte von dieser zunehmenden Verschlechterung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs.

Während die deutsche Autoindustrie eine Weiterentwicklung zu weniger umweltschädlichen Autos verhinderte, schliefen viele Konkurrenten nicht. Toyota entwickelte mit dem Prius den ersten Großserien-PKW mit Hybridantrieb. Auch bei Elektroautos mauerten die deutschen Autokonzerne massiv. Nun müssen sie hinterherhecheln, während andere Hersteller bereits seit Jahren Erfahrungen gesammelt haben und gute, funktionierende E-Autos liefern. Bei der Entwicklung von Autos mit Brennstoffzellenantrieb, die die Umwelt nur minimal belasten, lief es noch schlimmer. Patente wurden in Panzerschränken verschlossen. Angeblich konnte die technisch so hochstehende deutsche Autoindustrie keine Autos mit Brennstoffzellenantrieb für den Massenmarkt entwickeln. Sie bremste. In ihrer Arroganz als weltstärkster Autostandort dachten sie, sie könnten das mit ihrer Macht verhindern. Mittlerweile haben sowohl Toyota wie auch Hyundai solche PKW auf dem Markt – allerdings nur im Luxusbereich. Sie haben aber bereits fertige technologische Konzepte und Produktionserfahrungen, die sie jederzeit auch im Bereich der Massenautofertigung anwenden können.

Mit ihrem Kurs der Verhinderung von technologischem Fortschritt durch ihre starke Stellung auf dem internationalen Automarkt haben die deutschen Autokonzerne zwar kurzfristig hohe Profite machen können, sich aber zugleich langfristig geschadet. Die Konkurrenz ist weiter. Das wollen aber die Autokonzerne nicht selbst bezahlen. Die Arbeiterklasse muss das ausbaden. Bei VW, Daimler, Opel, Ford usw. laufen derzeit massive Kostensenkungsprogramme und meist verdeckte Massenentlassungen stehen an. Verdeckt sind die Entlassungen deshalb, weil man zuallererst die Leiharbeiter abbaut. Die muss man nicht entlassen, sondern einfach den Vertrag mit Leiharbeiter-Kapitalisten kündigen. Bei den Kernmannschaften laufen zugleich Programme zum „sozialverträglichen“ Abbau von Arbeitsplätzen durch Vorruhestandsregelungen, Nichtersetzung von Arbeitsplätzen bei Kündigungen usw. Das tut kurzfristig nicht so weh. Aber diese Arbeitsplätze sind für die nachkommenden Jugendlichen verschwunden. Zudem wird dieser ungeheure Stellenabbau Konsequenzen bei Zulieferern und bei allen haben, die von dem Konsum der bisherigen Arbeitskräfte gelebt haben: Bäcker, Handwerker, Einzelhandel und viele mehr. Auch das Tankstellennetz wird in seiner heutigen Form zunehmend verschwinden und damit zehntausende Arbeitsplätze kosten. Elektroenergie kann ohne großen Aufwand an Automaten „getankt“ werden.