Heinz Michael Vilsmeier

DIE LINKE: Gefeiert werden Gewinne im Bereich von unter einem Prozent

Klar, die die Partei Die Linke ist eindeutig „parlamentarisch fixiert“. Es ist daher nicht gerade ein überraschender Befund, dass sie nicht von den Verlusten der SPD profitiert.

So konstatiert der nachfolgende Bericht, aus „Der Funke“ zwar, erklärt es aber nicht! Leider – daran, dass die Partei Die Linke (PdL) vermeintlich „kleinbürgerliche Identitätspolitik“ betreibe, liegt das schlechte Abschneiden sicherlich nicht. – Die adäquate Erklärung wäre, dass doe PdL. nichts anderes ist, als eine SPD 2.0. Warum sollten die von der SPD enttäuschten Wähler/-innen also ausgerechnet die PdL. wählen? Dazu müssten Sie doch mit dem Klammerbeutel gepudert sein. Und da sie das nicht sind, kann die PdL in der Tat froh sein, „Gewinne im Bereich von unter einem Prozent“ feiern zu können. Zu mehr reicht es nicht.

Kommunalwahlen in Bayern: CSU und SPD verlieren deutlich