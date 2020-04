Türkei hält Flugzeug mit Beatmungsgeräten für Spanien zurück

hier geht es weiter »

Die türkische Regierung soll angekündigt haben, dass die Beatmungsgeräte „vorerst“ in der Türkei bleiben werden, da die Priorität jetzt bei ihren Patienten liegen würde. Sie würden jedoch „innerhalb eines angemessenen Zeitraums, innerhalb weniger Wochen, das Material an Spanien weiterleiten“.

Spanien hat bereits 13.055 Tote. Am 5. April starben 637 Menschen an der Seuche und in Barcelona beklagen Ärzte, dass sie nicht genug Beatmungsgeräte haben und sie ohnmächtig zusehen müssen, wie Menschen deswegen sterben. In der Türkei ist es bei weitem (noch) nicht so schlimm.

Was denkt sich Recep Tayyip Erdogan dabei? Das der türkische Präsident keinerlei Skrupel hat internationales Recht zu brechen ist leider nicht neu, doch einen derart dreisten Diebstahl bei dem er sich auch noch als „Robin Hood“ darstellen will, ist nochmal eine andere Kategorie. Das verheerende hierbei sind die Auswirkungen des Raubes, da in Spanien Menschen ohne diese Geräte sterben. Die Autonome Region Navarra und andere Organisationen haben dieses Material in China bestellt und sicher auch schon bezahlt, was die türkische Regierung auch machen könnte. Aber man nimmt sich einfach das Eigentum anderer, wenn es einen Zwischenstopp in Ankara einlegt.

Der Nationalegoismus geht über Leichen, das wissen wir schon länger. In Zeiten wie diesen aber muss die Menschheit zusammenstehen und die Türkei wird beim nächsten Erdbeben vielleicht umsonst auf spanische oder gar europäische Hilfe warten. Regierungen, die so handeln wie Erdogans, schaden langfristig ihren eigenen Bürgern, aber kurzfristig sind es die COV-19 Patienten in Navarra und anderen Regionen Spaniens, die ohne Beatmungsgerät dastehen und deshalb sterben.

