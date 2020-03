hier geht es weiter »

Ein weiterer und ein vergleichsweise plakativer Aspekt der McDonaldisierung sind die immer gleichförmiger werdenden Innenstädte. Alleine in Berlin gibt es mittlerweile fast 70 Malls (5), in denen die immer gleichen Ladenketten ein standardisiertes Produktsortiment anbieten. Daher sind die deutschen Innenstädte immer vorhersehbarer und auf Effizienz ausgerichtet worden. Der Kunde soll mit dem Auto ins nahe gelegene Parkhaus fahren und nach der Erledigung der Einkäufe schleunigst wieder verschwinden. Auch die Öffnungszeiten sind in allen Innenstädten nahezu dieselben. Nicht nur die Malls am Stadtrand, sondern nahezu jede deutsche Großstadt bietet mit ihrem mcdonaldisierten Einzelhandel somit ein vorhersagbares, kalkulierbares und gewinnmaximierendes und demnach eine durch und durch standardisierte Umwelt an.

Natürlich entsteht so ein Umfeld, dass die Komplexität unserer unübersichtlichen Gesellschaft minimiert. Bei einem Gang durch die Innenstadt kann man sich darauf verlassen, dass man nicht großartig überrascht wird denn das Sortiment ist stets dasselbe unabhängig davon in welcher Stadt man sich befindet. Doch es gibt auch Nachteile dieser Entwicklung:

Die Menschen bewegen sich somit immer mehr in eisernen Käfigen, in denen man sich nicht mehr außerhalb von Rationalität bewegen kann. Zudem produziert die Rationalität auch Irrationalitäten, wie Verkehrsstaus und Müllberge.

Ferner schwindet durch eine fortschreitende McDonaldisierung nach und nach der inhabergeführte Einzelhandel. Die Schildergasse in Köln beispielsweise wird dominiert von Ladenketten a la Starbucks, Footlooker und co., individuelle Ladengeschäfte gibt es aber kaum noch. Einhergehend mit dieser Rationalisierung der Umwelt ist also auch eine Entfremdung von ebendieser. Die Menschen, die in den Ladenketten der Innenstädte arbeiten, haben die Produkte nicht selbst hergestellt, sondern bieten diese nur noch als Tauschware gegen Geld an. So entsteht keine Verbundenheit mehr zwischen den Mitarbeitern solcher Ketten und den Produkten, die diese anbieten. Ebenso wenig besteht eine Verbundenheit zwischen den Käufern der angebotenen Produkte und den Mitarbeitern der Läden, da diese ja das Produkt nicht selbst hergestellt haben.

Da der Verkäufer der Waren in den Ladenketten auch nicht selbst entscheiden kann welche Waren angeboten werden und zu welchem Preis ergibt sich daraus eine Machtlosigkeit, gegenüber dem Arbeitgeber der meist in Form eines anonymen Weltkonzerns auftritt. Die Arbeit dient also lediglich dem Existenzerhalt, nicht mehr aber dem Erstellen eines Produkts welches mit den eigenen Händen gefertigt wurde. Die Arbeit wird als sinnlos angesehen und eine Selbst-Entfremdung findet statt. Zudem gibt es eine Entfremdung zwischen Kundschaft und Verkäufer, da sich der Barista von Starbucks wohl kaum mit der in Seattle ansässigen Firmenzentrale identifiziert und die Käufer sowie Verkäufer eines solchen Kaffees sich nur noch als unpersönliche Faktoren wahrnehmen (6).

Fazit

Die moderne Innenstadt ist also ein rationales Gefüge, in dem sich durch die fortgeschrittene McDonaldisierung und die damit einhergehende Entfremdung der Arbeitswelt und der Freizeitaktivitäten vielleicht am plakativsten zeigt. In der Konsequenz sind in vielen Innenstädten die inhabergeführten Geschäfte nach und nach verschwunden und sind internationalen Ketten gewichen. International agierenden Handelsketten oder Fast-Food-Unternehmen geht es dabei weniger um eine Versorgungsverbesserung vor Ort, sondern eher um eine Profitmaximierung. Das Geld, welches also in den deutschen Stadtzentren verdient wird, wandert wieder ab zu den Firmenzentralen. Zudem kam es zu einem Anstieg der Mietpreise innerstädtischer Gewerbeflächen, die sich irgendwann nur noch die großen Unternehmen leisten konnten.

Doch wie kann man dieser Entfremdung entrinnen? Das Rad zurückdrehen ist wohl kaum möglich. Dieser Text soll zunächst zur Beschreibung eines weit fortgeschrittenen Trends dienen, den man schon lange beobachten kann und dessen Bewusstwerdung wichtig ist. Aus diesem Grund kann man eigentlich nur zu einem raten: „Support your local dealer“. Denn niemandem ist geholfen, wenn die zwanzigste Starbucks-Filiale in der Stadt eröffnet. Über ein kleines Cafe um die Ecke, freut sich nicht nur der Besitzer mehr, dadurch, dass er oder sie in einem menschlicheren Umfeld arbeitet. Auch die Bewohner der Innenstädte wissen inhabergeführten Einzelhandel mehr zu schätzen als anonyme und standardisierte Ketten, die zwar nach den Fast-Food-Prinzipien funktionieren denen es darüber hinaus aber an „Seele“ fehlt. Zudem muss noch klargestellt werden, dass dies keine allgemeine Verteufelung davon sein soll, dass die Innenstädte mittlerweile sehr international geworden sind. Doch, wenn es in jeder Innenstadt dieselben internationalen Ladenketten gibt wird dadurch keine Diversität, sondern eher eine Monokultur sichtbar.

