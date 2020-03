Türkei – EU: Poker mit Menschenleben

hier geht es weiter »

Zugleich wird damit auch die Verlogenheit der europäischen Politik immer deutlicher. Solange Erdogan als Türsteher für Europa die Flüchtlinge fernhielt, hatte man einigermaßen Ruhe. Man zahlte viel Geld an einen Diktator und hielt sich damit die Opfer der eigenen Waffenlieferungen und imperialen Politik vom Hals.

Die hässliche Fratze dieser Politik wird nun deutlich, wo Erdogan auf Erpressungstour geht. Die Menschen sind für dieses Europa egal. Als erste Maßnahme werden der Grenzschutz verstärkt und Frontextruppen in Marsch gesetzt. Mit nackter Gewalt sollen die verzweifelten Menschen von der EU fern gehalten werden. Hilfe für die Geflüchteten? Fehlanzeige! Dafür überlegt man nun, wie man Erdogan zufrieden stellen und mehr füttern kann. Er wird alles nehmen, Geld, aber auch Waffen. Und er wird wieder erpressen, wenn er es braucht. Um Menschen fern zu halten, kooperiert man mit einem unbarmherzigen Diktator.

Wer es wissen wollte, konnte diese schäbige Haltung der EU schon lange sehen. Selbst wenn nur 20 Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet wurden, ging innerhalb der EU ein Hauen und Stechen los, wer sie aufnimmt. Rettungsorganisationen wurden verfolgt und kriminalisiert. Obwohl man weiß, dass das Mittelmeer ein Massengrab ist, schaut man gern weg.

Das Drama auf den griechischen Inseln, wo zigtausende in Schlamm und Unrat regelrecht vergammeln, rührt die EU nicht. Europäische Werte? Ja! Das sind sie! Der Mensch zählt nichts! Der freie Handel und der freie Geldverkehr – das sind die heiligen Werte der EU. Wie das neue Einwanderungsgesetz in Deutschland zeigt, geht es bestenfalls darum, arbeitsfähige Menschen zur Ausbeutung mit prekären Arbeitsverhältnissen und Niedriglöhnen zu rekrutieren. Arbeitsunfähige Kriegsopfer, Kranken, Hungernde die werden mit allen Mitteln fern gehalten und abgeschoben. Unmenschlicher Kapitalismus! Das ist nicht das System, in dem wir leben wollen!

In der aktuellen Situation fordern wir:

Keine Waffenlieferungen an die Türkei!

Keine Geldzahlungen an die Türkei!

Keine Deals mit Erdogan!

Keine Unterstützung der türkischen Invasion in Syrien!

Kein Krieg an der Grenze gegen die Opfer der imperialistischen Politik!

Sofortige Hilfe für die Menschen auf den griechischen Inseln, im Mittelmeer und an der Grenze zur Türkei!

Erstveröffentlichung heute oder vor wenigen Tagen in Arbeit Zukunft online. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers.

Bilder und Bildunterschriften wurden komplett oder zum Teil von der Redaktion AmericanRebel hinzu gefügt.

.

Weitere Artikel von Diethard Möller

.