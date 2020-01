hier geht es weiter »

Wir ergänzen das noch ein bisschen und erinnern an den Kampf der “Roten Ruhrarmee” gegen den Kapp-Putsch 1920 – er jährt sich in diesem März zum hundertsten Mal; nicht nur im Kreis Recklinghausen erinnern zahlreiche Gedenksteine an die Opfer, die die Arbeiter damals im Kampf gegen den Faschismus brachten. Und wir erinnern an den Widerstand während der zwölfjährigen Nazi-Herrschaft: in die Zechensiedlung Marl-Brassert trauten sich die Nazis bis zum Ende ihrer Herrschaft nicht hinein – sie hat im Volksmund den Ehrennamen “Klein-Moskau” bekommen. Auch in anderen Städten des Ruhrgebiets gab es solche Arbeiterviertel. In Gelsenkirchen fand man noch vor etwa 40 Jahren an Ziegelwänden von einzelnen Mietskasernen die postkartengroß aufgesprühte Aufforderung: “Wählt KPD! Wählt Ernst Thälmann!” – und die ist ja sogar schon vor 1933 gesprüht worden, hat also auch die Adenauer-Zeit überstanden… Heute ist sie nicht mehr da – wegrenoviert.

Die Lokalpresse hebt übrigens bei der Kundgebung lobend hervor, dass sie “friedlich und bunt” war, nur das bekannte italienische Partisanenlied “Bella Ciao” wurde als “radikal” eingestuft. Da greifen wir doch das Versprechen der Jugendlichen von Fridays-for-Future” auf:

“Das können wir noch schneller! Das können wir noch lauter!”

