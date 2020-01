Shaun Doherty

Nationalisten gewinnen in Nordirland

Die Wahlergebnisse der britischen Parlamentswahlen in Nordirland führten zu einem Rückgang des Gesamtstimmenanteils der beiden Hauptparteien in Stormont. Sowohl der DUP (minus 5,4 Prozent) als auch Sinn Fein (minus 6,7 Prozent). Die DUP verlor zwei Abgeordnete an die Alliance Party in Strangford und an Sinn Fein in Nordbelfast, wo John Finucane, dessen Vater Pat von loyalistischen Paramilitärs ermordet wurde, Nigel Dodds, einen ihrer führenden Strategen, verdrängte.

Sinn Fein verlor in Foyle dramatisch an die SDLP. In einer Reihe von Wahlkreisen kam es zu erheblichen Abweichungen zwischen beiden Parteien des Bündnisses, der Schwesterpartei der Liberaldemokraten in Großbritannien und der SDLP, die eng mit Fianna Fail in Südirland verbunden ist. Der Swing vom DUP zum Bündnis in Belfast Süd betrug 18 Prozent, in Lagan 17 Prozent, in Strangford 14 Prozent, in East Antrim 12 Prozent und in East Belfast 8 Prozent. In Strangford, dem Sitz der DUP, gab es einen dramatischen 18-prozentigen Swing. Der Verlust von Sinn Feinin Foyle betrug ebenfalls 18 Prozent, in diesem Fall gegenüber dem SDLP. In West Belfast, einst eine uneinnehmbare Festung von Sinn Fein, schwang Gerry Carroll von People Before Profit 9,4 Prozent, setzte sich für die sozialistische Politik und gegen die von Sinn Fein und der DUP unterstützten Kürzungen der Wohlfahrt ein. Nachdem er bereits einen Sitz in der Nordirland-Versammlung errungen hatte, waren seine 16 Prozent der Stimmen eine hoch anerkennenswerte Leistung für einen Wahlkreis bei allgemeinen Wahlen. Inzwischen gibt es im Norden erstmals eine Stimmenmehrheit für nationalistische Parteien.