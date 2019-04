Volkskorrespondent Diethard Möller, Stuttgart

. Bundesweite Demonstrationen

„Gemeinsam gegen Verdrängung

und Mietenwahnsinn!“ am 6. April



Zehntausende haben bundes- und europaweit am Samstag, 6. April gegen Mietwucher, Spekulation, für bezahlbare Mieten und ausreichend Wohnraum für alle demonstriert.

In Berlin, Köln, Leipzig, Dresden, Jena, Potsdam, München, Stuttgart, Freiburg und an vielen weiteren Orten gingen Zehntausende auf die Straße. In Berlin waren es nach Angaben der Organisatoren fast 40.000, in Leipzig rund 3.000. Überall war der Zuspruch sehr groß und höher als erwartet.

Bei uns in Stuttgart kamen rund 4.000 Menschen zusammen, die gegen den Mietwahnsinn protestierten.

Die Aktionen wurden von einem breiten Bündnis getragen. Die Empörung über den radikalen Abbau von Sozialwohnungen, die Privatisierung von staatlichen Wohnungen, die rasant steigenden Mieten ist groß.

Das konnte man auch am Rande der Demonstration bei den Passanten eindrücklich sehen. Viele drückten ihre Sympathie aus und forderten bis hin zu Enteignungen des Immobilienkapitals.

.

ARBEIT ZUKUNFT verteilte auf der Demo dieses Flugblatt.

.

Weitere Beiträge von Diethard Möller



.

Erstveröffentlichung heute in der Gruppe Volkskorrespondenz. Weiterveröffentlichung nur für Partner/innen der Gruppe Volkskorrespondenz.

.