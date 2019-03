Volkskorrespondent Klaus Meier Beruf: Demonstrant

Dank des CDU Politikers Daniel Caspary ist nun bekannt, dass sich mit dem Beruf „Demonstrant“ viel Geld verdienen lässt. Zum Beispiel soll jeder Demonstrant, der am 23. März gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform protestiert bis zu 450€ erhalten haben. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Unternehmen wie Antifa, Google, und so weiter, buhlen mittlerweile mit allerlei Mittel, Vergünstigungen und Prämien um die noch vorhandene Fachkraft „Demonstrant“. Vom Dienstwagen, bezahlten Dienstreisen, Weiterbildung, Gefahrenzulage bis hin zur vollen Absicherung der Altersversorgung ist alles dabei. Man reagiert damit offensichtlich nur auf den immer stärkeren Fachkräftemangel im Bereich „Demonstrationsrecht und freie Meinungsbildung“.

Ein CEO der Antifa, der Anonym bleiben möchte, sagte in einem Interview dazu: »Durch unsere Annahme, dass das Berufsbild „Demonstrant“ bis spätestens 2018 voll Digitalisiert sein würde und auf Facebook outsource wer, führte dazu, dass wir die Ausbildung zum „Fachdemonstranten“ vernachlässigten. Dazukam noch, dass weitere finanzstarke Global Player in dem Markt für „Demonstrationsrecht und freie Meinungsbildung“ einstigen. Was denn schon bestehen Fachkräftemangel noch mehr forcierte. Eine erste Gegenmaßnahme ist nun eine geheime Kooperation der Antifa und der Bundesagentur für Arbeit, in der besonders Langzeiterwerbslose dazu sanktioniert animiert werden sollen, einen 6-monatigen Crashkurs durch Zulaufen und dann dem Arbeitsmarkt wieder zugeführt werden. Wir erhoffen uns damit nicht nur den Abbau der Langzeitarbeitslosen, sondern auch eine deutliche Senkung der Lohnkosten bei den Fachkräften für „Demonstrationsrecht und freie Meinungsbildung“.

.

Erstveröffentlichung heute oder vor wenigen Tagen in der Gruppe Volkskorrespondenz. Weiterveröffentlichung nur für Partner/innen der Gruppe Volkskorrespondenz.

Bilder und Bildunterschriften wurden komplett oder zum Teil von der Redaktion AmericanRebel hinzu gefügt.

.