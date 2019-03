Aachen, 10:00 Uhr, Elisenbrunnen

Achern, 11:00 Uhr, Rathaus

Altenburg, 11:00 Uhr, Bahnhof

Ansbach, 13:00 Uhr, Martin-Luther-Platz

Aschaffenburg, 12:00 Uhr, Theaterplatz

Augsburg, 11:00 Uhr, Rathausplatz

Aurich, 11:30 Uhr, Sparkassen Arena

Bad Kreuznach, 11:30 Uhr, Pauluskirche

Bad Mergentheim, 10:30 Uhr, Bahnhof

Bad Oldesloe, 13:30 Uhr, Olivet Allee

Bad Säckingen, 11:30 Uhr, Münsterplatz

Bad Segeberg, 8:30 Uhr, Marktplatz

Bad Tölz, 11:00 Uhr, Vichyplatz

Balingen, 11:00 Uhr, Marktplatz

Bamberg, 11:30 Uhr, Bahnhof

Bargteheide, 10:00 Uhr, Rathaus

Bayreuth, 11:15 Uhr, Beginn in der Königsallee

Bensheim, 12:00 Uhr, Goethe Gymnasium

Berlin, 10:00 Uhr, Invalidenpark

Bielefeld, 12:00 Uhr, Hauptbahnhof

Bochum, 12:00 Uhr, Hauptbahnhof

Bogen, 8:00 Uhr, Vor dem Rathaus

Boizenburg (Elbe), 11:00 Uhr, Schulzentrum

Bonn, 9:30 Uhr, Münsterplatz

Borken (Westfalen), 13:00 Uhr, Marktplatz

Bottrop, 12:00 Uhr, Berliner Platz

Braunschweig, 10:00 Uhr, Schlossplatz

Bremen, 10:00 Uhr, Bahnhofsvorplatz

Bremerhaven, 12:00 Uhr, Theodor-Heuss-Platz

Buchholz in der Nordheide, 12:00 Uhr, Schützenplatz

Calw, 10:30 Uhr, Marktplatz

Castrop-Rauxel, 13:00 Uhr, Marktplatz

Celle, 12:00 Uhr, Stechbahn

Chemnitz, 12:00 Uhr, Neumarkt

Coburg, 11:45 Uhr, Realschule CO I

Cottbus, 13:00 Uhr, Am Stadtbrunnen

Cuxhaven, 10:00 Uhr, Wochenmarktplatz

Darmstadt, 10:00 Uhr, Luisenplatz

Deggendorf, 12:00 Uhr, Grabkirche

Dessau-Roßlau, 11:00 Uhr, Friedensglocke

Donauwörth, 09:45 Uhr, Fahrt zur Demo in Augsburg

Dortmund, 10:00 Uhr, Friedensplatz

Dresden, 12:00 Uhr, St. Benno Gymnasium

Düsseldorf, 11:00 Uhr, Am Rathhaus

Duisburg, 10:00 Uhr, Hauptbahnhof

Düren, 10:30 Uhr, Kaiserplatz

Eberswalde, 13:30 Uhr, Hauptbahnhof

Eisenach, 12:00 Uhr, Marktplatz

Elmshorn, 8:50 Uhr, Start: vor St-Nikolaikirche

Emden, 10:00 Uhr, Schulzentrum MAX, JAG, BBS

Essen, 11:00 Uhr, Düsseldorf

Erfurt, 12:00 Uhr, Angerdreieck

Erlangen, 12:00 Uhr, Schlossplatz

Eutin (Ostholstein), 10:30 Uhr, Wasserturm (Bismarkstraße)

Falkensee, 11:00 Uhr, Bahnhof

Flensburg, 10:00 Uhr, Hafenspitze

Frankenthal (Pfalz), 11:00 Uhr, Speyrer Tor

Frankfurt am Main, 12:00 Uhr, Bockenheiner Warte

Freiburg, 10:00 Uhr, Stühlinger Kirchplatz

Friedberg, 10:00 Uhr, Bahnhof

Freudenstadt, 11:00 Uhr, Marktplatz

Gera, 12:00 Uhr, Hauptbahnhof

Geislingen an der Steige, 11:00 Uhr, Forellenbrunnen

Gießen, 11:30 Uhr, Berliner Platz

Gifhorn, 10:30 Uhr, Schillerplatz

Glückstadt, 7:30 Uhr, Detlefsengymnasium

Göppingen, 11:30 Uhr, Kreissparkasse am Bahnhof

Göttingen, 8:00 Uhr, Bahnhofsvorplatz

Greifswald, 10:00 Uhr, Mühlentor

Gütersloh, 12:00 Uhr, Berliner Platz

Hagen, 10:30 Uhr, Berliner Platz

Halle, 12:00 Uhr, Riebeckplatz

Hamburg, 14:30 Uhr, Hachmannplatz

Hannover, 12:30 Uhr, Kröpcke

Haßfurt, 10:00 Uhr, Pfarrkirche~Vorplatz

Heide, 13:00 Uhr, Vor der St. Jürgen Kirche

Heidelberg, 11:00 Uhr, Marktplatz

Heidenheim, 11:00 Uhr, Bahnhof

Heilbronn, 11:30 Uhr, Friedensplatz

Herzogenaurach, 13:00 Uhr, Gymnasium

Hildesheim, 12:00 Uhr, Hauptbahnhof

Husum, 8:00 Uhr, Wendehammer

Ingolstadt, 13:00 Uhr, Theaterplatz

Itzehoe, 9:00 Uhr, Dithmarscher Platz

Jena, 12:00 Uhr, Holzmarkt

Kaiserslautern, 11:30 Uhr, Hauptbahnhof

Kappeln, 10:00 Uhr, Nordhafen

Karlsruhe, 11:00 Uhr, Marktplatz

Kassel, 10:00 Uhr, Hauptbahnhof

Kehl, 10:30 Uhr, Rathaus

Kempten im Allgäu, 11:30 Uhr, Forum Allgäu

Kiel, 9:15 Uhr, Rathausplatz

Kleve, 12:00 Uhr, Am Ehrenmal

Koblenz, 11:55 Uhr, Bahnhofsvorplatz

Köln, 9:00 Uhr, Bahnhofsvorplatz

Konstanz, 11:30 Uhr, Herosé-Park

Krefeld, 11:00 Uhr, Hauptbahnhof

Lahr, 11:30 Uhr, Rathausplatz

Landau (Pfalz), 10:00 Uhr, Rathausplatz

Landsberg, 14:00 Uhr, Hauptplatz

Landshut, 11:30 Uhr, Rathaus

Lauterbach, 13:00, Kirche (Lauterbach)

Leer, 10:00 Uhr, Mühlenplatz

Leipzig, 12:30 Uhr, Richard-Wagner-Platz

Lemgo, 12:00 Uhr, Lemgoer Marktplatz

Leutkirch, 11:00 Uhr, Bahnhof

Leverkusen, 11:30 Uhr, Am Rathaus

Lindau (B), 12:00 Uhr, altes Rathaus

Lindenberg, 11:30 Uhr, Pausenh. Real- und Mittels.

Lörrach, 12:00 Uhr, Banhosplatz

Ludwigsburg, 12:00 Uhr, Bahnhof

Lübeck, 11:30 Uhr, Vor der MuK

Lüchow (Wendland), 12:00 Uhr, ZOB

Lüneburg, 11:00 Uhr, Marktplatz

Magdeburg, 11:00 Uhr, Domplatz

Mainz, 10:00 Uhr, Hauptbahnhof

Mannheim, 11:00 Uhr, Schloss Ehrenhof

Marburg, 12:00 Uhr, Marktplatz

Marl, 10:00 Uhr, Creiler Platz

Möckmühl, 11:00 Uhr, Unterer Marktplatz

Mölln, 11:00 Uhr, Schulberg

Mönchengladbach, 11:30 Uhr, Rathaus in Rheydt und

17:30 Uhr, Mönchengladbach Hauptbahnhof

München, 11:00 Uhr, Odeonsplatz

Münster, 10:00 Uhr, historisches Rathaus

Murnau, 12:00 Uhr, Marinensäule

Neheim, 10:00 Uhr, Marktplatz

Neubrandenburg, 11:00 Uhr, Marktplatz

Neuruppin, 13:00 Uhr, Karl-Friedrich-Schinkel Gymnasium

Neustadt a. d. Aisch, 13:15 Uhr, Schulz. FAG DBRS

Neustadt a. d. Weinstraße, 10:00 Uhr, Marktplatz

Nienburg (Weser), 11:00 Uhr, Bushaltestelle Im Meerbachbogen

Nordhorn, 12:00 Uhr, Marktplatz

Nürnberg, 11:00 Uhr, Lorenzkirche

Oberhausen, 11:30 Uhr, Markstraße

Oettingen, 13:00 Uhr, Marktplatz

Offenburg, 11:00 Uhr, Fischmarkt

Oldenburg, 12:00 Uhr, Hauptbahnhof Süd

Osnabrück, 10:00 Uhr, Theatervorplatz

Paderborn, 13:00 Uhr, Neptunbrunnen am Domplatz

Passau, 11:30 Uhr, Cagnes-sur-Mer Promenade

Peine, 11:00 Uhr, Rathaus

Penzberg, 10:30 Uhr, Stadthalle

Pforzheim, 11:00 Uhr, Marktplatz

Potsdam, 11:55 Uhr, Landtag

Rastede, 10:00 Uhr, Schulhof KGS

Ratzeburg, 11:30 Uhr, Rathaus

Ravensburg, 11:00 Uhr, Bahnhof

Recklinghausen, 11:00 Uhr, Hauptbahnhof

Regensburg, 11:00 Uhr, Altstadt

Rendsburg, 9:00 Uhr, Sternenmarsch zum Obereiderhafen

Reutlingen, 11:00 Uhr, Marktplatz

Rostock, 12:00 Uhr, Kröpeliner Tor

Rottweil, 11:30 Uhr, Im Stadtgraben

Saarbrücken, 10:00 Uhr, Congresshalle

Salzwedel, 11:30 Uhr, Rathausplatz

Schwalm-Eder-Kreis, 11:00 Uhr, Marktplatz

Schweinfurt, 12:30 Uhr, Schillerplatz

Schwerin, 11:00 Uhr, Grunthalplatz

Seligenstadt, 10:30 Uhr, vor dem Rathaus

Siegburg, 9:30 Uhr, Siegburg Markt

Siegen, 10:30 Uhr, Vor der Bluebox

Soest, 13:30 Uhr, Marktplatz

Speyer, 11:00 Uhr, Sankt-Guido-Stifts-Platz

Stade, 11:00 Uhr, Stadeum

Straubing, 11:00 Uhr, Ludwigsplatz

Stuttgart, 11:00 Uhr, vor dem Rathaus

Teltow-Fläming, 14:30 Uhr, Luckenwalde, Bahnhof

Trier, 10:00 Uhr, Domfreihof

Tübingen, 11:00 Uhr, Uhlandstraße

Ulm, 12:00 Uhr, Marktplatz

Villingen-Schwenningen, 11:30 Uhr, Amtsgericht (Villingen)

Weiden i. d. Oberpfalz, 10:00 Uhr, Oberer Markt

Weilheim, 11:00 Uhr, Kirchplatz

Weimar, 12:00 Uhr, Goetheplatz

Weißenburg i. Bay., 13:00 Uhr, Kirchweihplatz und Marktplatz

Wernigerode, 13:00 Uhr, Nicolaiplatz

Wetzlar, 11:00 Uhr, Bahnhofstraße

Wiesbaden, 12:00 Uhr, Hauptbahnhof

Witten (NRW), 10:00 Uhr, Rathausplatz

Wittenberg, 11:00 Uhr, Marktplatz

Witzenhausen, 11:00 Uhr, Vor der Johannisbergschule

Wolfsburg, 10:00 Uhr, Hauptbahnhof

Worms, 10:00 Uhr, Hauptbahnhof

Wuppertal, 10:00 Uhr, Kluse Schauspielhaus

Würzburg, 11:00 Uhr, Hauptbahnhof