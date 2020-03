Endlich mal die Fresse polieren lassen

hier geht es weiter »

Im Film »Ein Fisch, der auf dem Rücken schwimmt«, mit dem die aus Bulgarien stammende Eliza Petkova ihr Studium an der Berliner Filmhochschule DFFB abschloss, geht es um »die innere Leere des Menschen«. Ort der Handlung ist das Haus mit Garten und Swimmingpool des global agierenden Managers Philipp, der seine Frau verloren hat und hier allein mit seinem 19jährigen, spätpubertären Sohn lebt. Philipps neue Freundin Andrea zieht ein, eine Frau ohne Vergangenheit, die in einigen Szenen mit Kindern arbeitet. Die Figur erinnert an den namenlosen Gast in Pasolinis »Teorema« (1968). Andrea ist gut zu allen, geht mit dem Sohn, aber auch mit dem Dienstmädchen eine besondere Beziehung ein, bringt einiges in diesem Mikrokosmos durcheinander. Anders als bei Pasolini bleiben grundlegende Probleme ausgespart, eine allenfalls vage Schussrichtung und doch sehr entschleunigte Erzählweise sorgen für Langeweile.

Von anderem Kaliber (um im Bild zu bleiben) ist die deutsch-griechische Koproduktion »Im Feuer« von Daphne Charizani, ein Kriegsfilm, der wie alle guten Filme dieses Genres ein Antikriegsfilm ist. Warum die in Köln lebende irakische Kurdin Rojda Bundeswehrsoldatin ist, erfahren wir nicht. Soll das als »normal« gelten? Rojdas Schwester Dilan jedenfalls hat sich im Irak kurdischen Kämpferinnen angeschlossen und den Kontakt zur Familie verloren – oder abgebrochen? Rojda lässt sich ins nordirakische Erbil versetzen, offiziell, um die Ausbildung von Peschmerga-Kämpferinnen gegen den IS mit ihren Sprachkenntnissen zu unterstützen, im Geheimen aber, um ihre Schwester zu suchen. Von Kampfeinsätzen bleibt Rojda nicht verschont. Charizani zeigt die Situation der Kurden (auch die der Flüchtlinge in Köln) und ihren Kampf ungeschönt. Ob das Miteinander in der Bundeswehr immer so problemlos läuft wie hier mit einem besonders verständnisvollen Feldwebel, darf in Frage gestellt werden.

»Schlaf« von Regisseur Michael Venus schließlich ist ein Genremix aus deutschem Heimatfilm und Gruselthriller. Von schrecklichen Alpträumen, die um ein kleines Hotel im Harz kreisen, wird die Mutter einer erwachsenen Tochter in den Wahnsinn getrieben, während die Tochter auf Mutters Spuren in ebendieses Hotel zieht und nach und nach mit unheimlichen, übersinnlichen Geschehnissen konfrontiert wird. Der aus weißblauen Heimatserien bekannte August Schmölzer darf einen jovialen Bösewicht spielen, der irgendwann zu einem völkischen Rechtsradikalen mutiert. Das wirkt aufgesetzt, lächerlicher als es gemeint war. Und wer glaubt, den Star des Films Sandra Hüller in einer neuen Charakterrolle zu erleben, sei gewarnt. Nach 20 Minuten fällt sie in den titelgebenden Schlaf und geistert erst am Ende als Somnambule umher. – Da haben die Frauen doch die schlüssigeren Filme gemacht!

»Schlaf«, Regie: Michael Venus, D 2020, 102 Min., 27., 28.2.

