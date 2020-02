Rui Filipe Gutschmidt

Bayer und BASF zu Entschädigungszahlung von US-Dollar 265 Millionen verdonnert – nur die Spitze des Eisbergs

Ein Pfirsichproduzent in Missouri, USA, beschuldigte die Unternehmen, die Herbizide auf der Basis von Dicamba herstellen, seine Ernte zerstört zu haben. Vor Gericht gewann der Plantagenbesitzer gegen die einflussreichen Großunternehmen, so dass diese jetzt 265 Millionen US-Dollar Entschädigung zahlen müssen. Es ist der erste von mehr als 140 ähnlichen Prozessen.

Zwei der größten Pestizidproduzenten der Welt wurden an diesem Samstag am Bundesgericht in Cape Giradeau zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 265 Millionen US-Dollar verurteilt. Bayer und BASF wurden für schuldig befunden, weil ihre Herbizide die Pfirsichkulturen von Bill Bader, einem großen landwirtschaftlichen Produzenten im US-Bundesstaat Missouri zerstörten.

Bader hat eine Farm von ungefähr vier Quadratkilometern und führte an, dass seine Pfirsichplantage durch Herbizide anderer nahe gelegener Farmen, die Sojabohnen und Baumwolle produzieren, geschädigt wurde.

Das Gericht verlangt eine Zahlung von 15 Millionen Dollar als Entschädigung für den verursachten Schaden und weitere 250 Millionen als Strafe. Die Unternehmen haben erklärt, dass sie Berufung einlegen werden.