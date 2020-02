Linksruck in Irland – Rechtspopulisten scheitern

hier geht es weiter »

Anders als in den deutschen und internationalen Medien suggeriert, war es nicht Frage des Brexits, die die Wahlen dominierte, sondern die Fragen von „Gesundheit“ (für 32 Prozent der Befragten war es das wichtigste Thema) und „Wohnen/Obdachlosigkeit“ (26 Prozent).

Linksregierung nach der Wahl?



Nach der Wahl gibt es weder eine Mehrheit für die bisherige Fine-gael Fianna Fail-Regierung als auch für eine Regierung aus Parteien Links der Mitte. Zusammen mit den meist linksstehenden Unabhängigen könnte es allerdings die Chance für eine solche Regierung geben, an der Mary Lou McDonald, Vorsitzende von Sinn Féin, schon arbeitet. Sie hat angekündigt zusammen mit den Grünen, den Sozialdemokraten, der Labour Party, Solidarity-People Before Profit und unabhängigen Abgeordneten über eine solche Regierung zu diskutieren.

Richard Boyd-Barret von People Before Profit erklärte warum es zu einem solchen Linksruck kam: „Von Beginn des Wahlkampfs an hat People Before Profit gesagt, dass wir den Kreislauf von FF und FG durchbrechen wollen. Diese Botschaft ist angekommen. Es ist ein politisches Erdbeben. Viele Menschen sind nach links zu Sinn Féin gewandert.“

