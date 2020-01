Volkskorrespondent Thomas Wiencke

. Die Beerdigung der Verbrannten

Ich habe mich heute an die Übersetzung eines Gedichtes gewagt.

Mohsen Lihidheb schrieb es um einen furchtbaren Leichenfund an der Küste Tunesiens zu verarbeiten.

Er hatte den leblosen Körper eines Menschenkindes anfangs nur am klopfenden Geräusch bemerkt das verursacht wurde vom schlagen des Schädels gegen die Felsen im Wasser. Die Leiche lag fast nackt im Wasser des Mittelmeeres/der zur Zeit tödlichsten Grenze der Welt. Sein Blick in den morgendlichen Himmel wo gerade die letzten Sterne verschwanden.

.

Poch, Poch

(Die Beerdigung der Verbrannten)

Dein Kopf schlug gegen die felsigen Brocken,

Poch Poch

Von den Wellen der Brandung getrieben.

Poch Poch

Ihm war kein Schmerz mehr zu entlocken

Poch Poch

Dem nackten Körper unserer Lieben.

Poch Poch

Du wolltest zurück in eine heile Welt

Poch Poch

Wie in unsrer Geschichte, in uralter Zeit

Poch Poch

Aber diese Welt in die man Dich stellt

Poch Poch

Entfernt ist von dir, viel zu weit.

Poch Poch

Was machst du hier, mein Kamerad?

Poch Poch

Wer brachte dich her durch bösen Verrat?

Poch Poch

Ist das das Boot, das dich betrog?

Poch Poch

Oder war’s der Schlepper, der dich belog?

Poch Poch

Wie die Kinder in Mütters Armen ertranken

Poch Poch

Europas Völker den Schleppern danken

Poch Poch

Sie Familien in den Tode schicken

Poch Poch

Und das alles unter Gottes Blicken.

Poch Poch

Ihre Hoffnungen lagen im Norden

Poch Poch

In fremden Männern, dass sie nicht morden

Poch Poch

Doch Mutter Natur schenkte ihnen den Tod

Poch Poch

Noch bevor sie probierten, des Paradiesapfels Rot.

Poch Poch

So sei es nun mein kleiner Held

Poch Poch

Du bist und stirbst als Sklave der Welt

Poch Poch

Die Beherrscher unsrer Länder

Poch Poch

Stoßen dich von dessen Ränder

Poch Poch

So grüß ich nun hier Deinen Geist

Poch Poch

Einen von vielen, der uns verwaist

Poch Poch

Der Westen lebt in der Moderne

Poch Poch

Der überflüssige Mensch schaut in die Sterne.

Poch Poch Poch Poch

(Frei nach Mohsen Lihidheb „funérailles de <brûleurs>)

