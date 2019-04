Die Welt vor 50 Jahren

Pressemitteilung der Redaktion „Die Welt vor 50 Jahren“ vom 4. April 2019

Ein neuer Blog ist seit kurzem im www zu finden. Unter dem Titel „Die Welt vor 5o Jahren“ veröffentlichen einige Genossen/innen regelmäßig ausgewählte Artikel aus dem ROTEN MORGEN und zwar zeitgleich zu heute, nur eben immer genau 50 Jahre später.

Die kommunistische Zeitung ROTER MORGEN wurde 1967 von dem Hamburger Redakteur und KPD-Mitglied Ernst Aust gegründet. Seit Januar 1969 war sie das Zentralorgan der KPD/ML (später KPD), einer gesamtdeutschen kommunistischen Partei die sich vom revisionistischen Kurs der KPdSU und den von ihr gelenkten Parteien distanzierte.

Der ROTE MORGEN erschien über 30 Jahre lang und auch heute gibt es noch Splittergruppen, die sich auf ihn beziehen und unter dem Namen veröffentlichen.

ROTER MORGEN, das heißt über 30 Jahre lang Artikel über das Weltgeschehen aus der Sicht der kleinen Leute. Geschrieben von Menschen die selber aktiv im Klassenkampf standen und nicht von Redakteuren die auf der Gehaltsliste von Springer, Burda & Co. standen.

So befassen sich dann auch die aktuellen Wiederveröffentlichungen im Blog „Die Welt vor 5o Jahren“ mit

– dem Besuch des indonesischen Schlächters und Diktator Suharto in der BRD (1969)

– Dem Generalstreik der Arbeiter in Norditalien (1969)

– Den Vernichtungskriegen der persischen Armee in Kurdistan (1969)

– Mit den verschärften Angriffen des Bonner Staates auf die fortschrittliche Bewegung (1969)

– Mit den revisionistischen Weltjugendfestspielen in Sofia (1968)

– Mit dem Kampf der Südvietnamesischen Befreiungsfront gegen die US-Besatzer (1968)

und mit der westdeutschen Klassenjustiz die versuchte, mit alle Mitteln, die sogenannte 68er-Bewegung zu kriminalisieren. (1967)

Einen ganz besonderen Stellenwert nimmt die Entartung der illegalen KPD in der BRD und die Folgen dieses Verrats in dem bisher dokumentierten Zeitraum ein. Los geht es mit dem Artikel „Begrabt den sklavischen Gehorsam in der Partei“ in dem geschildert wird in welchem Zustand die Partei und ihre Zellen sich zu dem Zeitpunkt befunden haben und damit die revisionistische Entartung nachgewiesen wird. Weiter geht’s mit Artikeln wie:

– Marxisten-Leninisten Westdeutschlands, vereinigt euch (1968)

– Wir brauchen die internationale marxistisch-leninistische Einheit (1968)

– Renegaten aller Länder vereinigt euch!!! (1968)

– Wohin geht die CSSR? – Eine Clique löst die andere ab (1968)

– Arbeiter, Bauern, Studenten vereinigt Euch – Der Feind steht im Land (1968)

– Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten Leninisten gegründet (1969)

– Liga oder Partei? (1969)

– Sowjetunion auf kapitalistischem Kurs (1969)

Der ROTE MORGEN

ist ein kostbarer Schatz, der nicht verloren gehen darf. Er ist ein unverzichtliches Hilfsmittel um die Welt von heute besser zu verstehen. „Wir wissen, dass die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften die Geschichte von Klassenkämpfen ist – ROTER MORGEN hat sie dokumentiert.“ Schreiben die Herausgeber/innen. Die vielen Artikel sind die Arbeit von hunderten Genossen/-innen und Kollegen/-innen die selber im Klassenkampf standen und ein Dokument zusammengetragen haben, das uns heute von großem Nutzen ist. Es gibt den Kämpfer/innen von heute und dem gesamten werktätigen Volk eine starke Waffe in die Hand. ROTER MORGEN wird auch heute gebraucht! Nicht nur für ein besseres Verständnis der Geschichte und der Klassenkämpfe, sondern auch für die Schaffung einer neuen revolutionären kommunistischen Partei in Deutschland, die wir alle so dringend brauchen.

Lasst es uns zusammen anpacken!

Dieser Blog, mit ausgewählten Artikeln aus dem ROTEN MORGEN soll Monat für Monat dokumentieren, was vor jeweils 50 Jahren passierte. Er ist jedermann zugänglich und jeder kann den Link zum Blog oder zu den einzelnen Artikeln in seinem Blog einbinden oder via Social Media verbreiten. Mittels der verschiedenen Suchfunktionen lässt sich das Gesuchte schnell finden und nutzen.

Um eine langfristige und kontinuierliche Arbeit zu erreichen, braucht das Projekt noch einige fleißige Genossen/innen, die ab und zu zur Tastatur greifen und Texte abschreiben.

Jede/r, die/der Interesse daran hat, Artikel aus dem ROTEN MORGEN zu verbreiten sind zur gemeinsamen Arbeit willkommen.

Bitte meldet Euch per eMail bei DieWeltvor50Jahren@gmx.net

Hier geht’s zum Blog >>> „Die Welt vor 5o Jahren“