Volkskorrespondentin Kiki Rebell

. Schleswig-Holstein:

Über 10.000 Schüler/innen

protestierten für den Klimaschutz



Es war der vorläufige Höhepunkt der jungen Protestbewegung für den Klimaschutz: Heute gingen Schülerinnen und Schüler weltweit in mehr als 100 Ländern auf die Straße.

In Schleswig-Holstein gab es Demonstrationen in mehr als 20 Orten, die teilweise noch anhalten. Die meisten fanden am Vormittag statt. In Glückstadt (Kreis Steinburg) begann der Protesttag, dort gingen etwa 150 Schüler auf die Straße. Insgesamt waren bis zu Mittag mehr als 10.000 Schüler im Land auf der Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren.

.

Mehr als 4.000 Teilnehmer in Kiel

In der Landeshauptstadt zogen rund mehr als 4.500 Schüler/innen durch die Stadt. Auf Plakaten und Spruchbänder standen Parolen wie: „Umweltschutz statt Kohleschutz„, „Eure Klimapolitik ist zum schreien“ oder „Wir sind jung und brauchen die Welt„. Protestaktionen liefen auch in Itzehoe, Husum, Eckernförde und Elmshorn – hier waren 300 Schüler dabei. In Itzehoe waren es 600. Aus Eutin meldeten die Veranstalter 600, aus Flensburg 1.100 und aus Rendsburg 600 Teilnehmer. An einigen Orten begannen die Demonstrationen erst am Mittag.

.

Ein paar Schnappschüsse

