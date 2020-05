Portugals linker Gewerkschaftsbund CGTP begeht den 1. Mai -- vom Ausnahmezustand zum (sozialen) Notstand

hier geht es weiter »

„Das Ziel ist es, Menschen an den ausgewählten Orten zu haben, um ein so wichtiges Datum wie den Tag der Arbeiter zu begehen und auf die Verletzungen der Arbeitnehmerrechte aufmerksam zu machen, die mit der Entschuldigung der Pandemie begangen wurden“, so Ana Pires.

Eine Gruppe nationaler CGTP-Berater, die dem Linken Block zugewiesen waren, argumentiert jedoch, dass die Feierlichkeiten vom 1. Mai diesen Jahres „in der symbolischen Dimension und in der Präsenz in den sozialen Netzwerken verstärkt werden sollten“, um die Gelegenheit zu nutzen, „neue Formate und neue Formen des Kontakts mit allen Arbeitnehmern und zwischen ihnen und ihren repräsentativen Organisationen zu proben“. . Das (Über-)Leben in Portugal – Beispiel für den Rest der Welt?

Die Portugiesen haben die Regeln des Ausnahmezustands größtenteils befolgt und die Neuinfektionen, die schweren Fälle in den Krankenhäusern und auch die Todesfälle (1.007) sind Rückläufig. Daher gilt Portugal, mit einem RT (Ansteckungsrate) von 0,9 und Tendenz zu weiterhin sinkenden Zahlen, als ein Vorbild im Kampf gegen den Virus.

Doch mit dem (Teil-)Sieg über das Virus kommt ein neues Problem auf. Die Wirtschaft liegt am Boden und vor allem die kleinen Läden, Cafés usw. haben Probleme beim Erhalt von Arbeitsplätzen und allgemein beim Überleben. Die Wiedereröffnung der Wirtschaft, zwischen den 4., 18. Mai und dem 1. Juni ist aber weiterhin an eine ganze Reihe von Bedingungen geknüpft, um eine erneute Steigerung der Infektionen zu verhindern. Dazu zählt die Maskenpflicht und desinfektion aller Oberflächen.

Aber es ist unvermeidlich, dass man die Menschen wieder arbeiten und Geld verdienen lässt. Dabei kommt eine klare Warnung von den Gewerkschaften, sei es von CGTP sei es von der UGT, die Union der Mitte-Rechts Gewerkschaften, die den 1. Mai nur im Internet begangen haben. Die Rechte der Arbeitnehmer sind UNANTASTBAR! Der Linke Block fordert „keine staatliche Hilfe“ an Unternehmen zu zahlen die sich diverser Steuerparadiese bedienen oder in Zeiten wie diesen noch großzügig Dividende auszahlen. Auch darf es nicht sein, dass Unternehmen die Krise nutzen um Arbeiter zu entlassen, ihnen zusätzlich unbezahlte Überstunden aufzwingen oder in sonst einer Form die Angst vor der Zukunft nutzen, um die Rechte der Arbeiter immer weiter einzuschränken.

In Portugal versucht die Regierung von Premierminister António Costa (PS) ein Mindestmaß an staatlicher Hilfe zu gewährleisten. Doch angesichts der katastrophalen Konjunkturlage kommt auch Costa nicht drumherum den Gürtel enger schnallen zu lassen. Damit der Arbeiter am Ende nicht wie üblich die Zeche zahlt, braucht es starke Arbeitnehmervertreter und die CGTP hat demonstrativ ihre Stärke zur Schau gestellt. Ob das in der Praxis reicht, wird auf jeden Einzelnen ankommen. Nur gemeinsam können wir eine Ausnutzung der Pandemie durch die neoliberalen Kräfte verhindern und der 1. Mai soll uns daran erinnern, dass vor uns Millionen im Kampf für eine bessere Welt Blut, Schweiß und Tränen vergossen haben.

Die Rede von Ana Pires