BMW: 1,64 Milliarden Euro Dividende auszahlen und Staatshilfe kassieren

BMW steht nicht allein da und ist nur ein Beispiel – siehe twitter-Meldung. Während an die Aktionäre üppige Dividenden ausgezahlt werden, wird gleichzeitig Staatshilfe beantragt, weil man „in Not“ ist. In Not ist hier wohl eher der Profit für das nächste Jahr.

Für die Hauptversammlung am 14.Mai, die per Livestream stattfindet, hat der Vorstand 1,64 Milliarden Euro Dividende vorgeschlagen. Zugleich hat BMW für 20.000 Kollegen/-innen staatliches Kurzarbeitergeld beantragt. Pervers! Kapitalismus pur!