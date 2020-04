Rui Filipe Gutschmidt

Die Banken zur Kasse bitten – Portugals Präsident

fordert den Beitrag der Banker ein



In einem Online-Meeting mit den Vorsitzenden der größten Banken Portugals besprach Portugals Präsident Marcelo R. de Sousa den Beitrag, den die Banken in der aktuellen Krisensituation leisten können, wollen, müssen. Doch was kann man von denen erwarten, die das Land 2009-2015 in die Krise stürzten?

Präsident Marcelo Rebelo de Sousa lobte jedenfalls sowohl die Rolle der Banken als auch die der Portugiesen im Umgang mit der Pandemie. Wenn Banken einerseits bereits Maßnahmen ergreifen, um der Wirtschaft zu helfen, wie dies mit dem Aufschub von Ratenzahlungen der Fall ist, so verwenden andererseits die Kunden diese Verschnaufpause mit der notwendigen Reife.

Der Präsident sprach am Montag mit den Führern der fünf größten Banken in Portugal. „Ich komme von diesem Treffen mit dem Gefühl, dass das portugiesische Bankwesen die Realität unseres Landes sehr genau verfolgt“, sagte er in Erklärungen, die im Fernsehen ausgestrahlt wurden. „Ich fand einen Zustand großer Mobilisierung, um der portugiesischen Wirtschaft zu helfen, sich einer Zeit zu stellen, von der wir wissen, dass sie schwierig sein wird.“

Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft ist die Zuweisung von Kreditmoratorien an Familien und Unternehmen. Dies ermöglicht es, die Kosten für Leistungen für alle, die von den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie betroffen sind, zu senken, indem die Zahlungen von Wohnungs- und Geschäftskrediten innerhalb von sechs Monaten auf Ende September verschoben werden.