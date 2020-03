Rui Filipe Gutschmidt

Blutiger Carneval auf Haiti – Polizeistreik mit Gewalt

beantwortet – USA haben Finger im Spiel

Nach der Entlassung von fünf Polizeibeamten, die an der Gründung einer Polizeigewerkschaft beteiligt sind, traten viele ihrer Kollegen in den Ausstand, was den Unmut der von den USA finanzierten Polizeiführung provozierte.

In Haiti kam es zu blutigen Auseinandersetzungen, als die von den USA unterstützte haitianische Polizei einen spontanen Protest von einigen Kollegen, also Polizeibeamte die das Recht auf Gewerkschaftsbildung fordern, verhindern wollten. Auf einem Platz in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince, dem Champ de Mars, kam es zu einer Schiesserei, Straßenblockaden mit brennenden Reifen und verbrannten Karnevalsumzugswagen.

Laut dem „Miami Herald“, wurden die Beamten für die Teilnahme an einem gewaltsamen Protest entlassen:

„Nur drei Tage vor dem Karneval, der dreitägigen Straßenparty vor der Fastenzeit, an der Kostümierte und Darsteller auf farbenfrohen Wagen teilnehmen, wurde der Protest am Mittwoch durch die Entlassung von fünf haitianischen Polizeibeamten durch das Oberkommando der Polizei ausgelöst. Die Beamten sind an den Gewerkschaftsbemühungen beteiligt und führten am Montag einen Protest an, der zum Verbrennen der Karnevalsstandstände auf dem Champ de Mars führte.“

Der amtierende haitianische Premierminister Jean-Michel Lapin beschuldigte die Beamten, „viel Schaden angerichtet“ zu haben, und sagte, der Vorfall auf dem Champ de Mars durch die Beamten habe „die Bevölkerung in eine schwierige Situation gebracht“.