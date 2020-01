Trump „warnt“ Erdogan vor militärischen Eingreifen in Libyen

hier geht es weiter »

Derzeit gibt es in Libyen zwei Hauptkriegsparteien:

1.- Die von den Vereinten Nationen unterstützte Regierung des nationalen Abkommens in Tripolis (GNA) und

2.- Das Repräsentantenhaus in Tobruk (HoR), dass aus von der sogenannten libyschen Nationalarmee (LNA) ernannten „Parlamentarier“ besteht, die von Khalifa Haftar Angeführt wird.

Die beiden Streitkräfte sind bereits seit Jahren in einen blutigen Konflikt verwickelt, doch die Pattsituation wurde Anfang 2019 beinahe aufgelöst, als die LNA einen massiven Angriff gegen die GNA startete und den Stadtrand von Tripolis erreichte. Die Offensive verlor jedoch prompt an Schwung, was zu einer Pattsituation führte – aber Mitte Dezember kündigte Haftar einen neuen „Sturm auf Tripolis“ an und die intensiven Kämpfe wurden wieder aufgenommen.

Nun will also Tayyip Recep Erdogan Truppen nach Tripolis schicken und die GNA militärisch unterstützen. Obwohl die USA auch die Regierung in Tripolis unterstützt und die Türkei in der NATO ist, wird ein direktes militärisches Engagement durch die „Osmanen“ allgemein, und insbesondere von US-Präsident Donald Trump, abgelehnt. Das Eingreifen der Türken wird schon deshalb von Donald Trump nicht gern gesehen, da er wohl US-Wirtschaftsinteressen gefährdet sieht. Diese Interessen und Erdogans lavieren zwischen Russland und den USA, stellen ein echtes Problem dar.

Schon in Syrien macht die Regierung aus Ankara, was sie will. Das Bekämpfen der Kurden, Verbündete der USA und aller, von Ost bis West, die gegen den Islamischen Staat kämpften, wird von der Regierung Trump hingenommen. Es ist ein klassischer Verrat, an diejenigen, die ihr Blut im Kampf gegen extreme Islamisten gaben! Jetzt, mit einem Teil seiner Truppen in Syrien, wo aber der größere Teil der Truppen aus pro-türkischen Milizen – darunter viele ehemalige Islamisten – besteht, will ErdoWAHN also an einer weiteren „Front“ in diesem globalen Krieg um Rohstoffe eingreifen.

Türkische Großmachtträume, die in Ankara und Istanbul von internen Problemen ablenken sollen. Donald Trump hat aber seine Hand auf den Öl- und Gasquellen Libyens. Dass Erdogan sich soweit aus Fenster lehnt, hat niemand erwartet, doch der Konflikt mit dem Iran könnte die volle Aufmerksamkeit der USA vereinnahmen und so den Türken die Gelegenheit geben, ihre Pläne – was auch immer diese im Detail sein mögen – umzusetzen.

