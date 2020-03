Spanien: 5.000 Beschäftigte bei Mercedes streiken wegen Corona

hier geht es weiter »

Später wird das Unternehmen Einzelheiten über die Schließung bekannt geben, die die Belegschaft wirksam gemacht hat. Auch die Verantwortungslosigkeit und die Gier der Bosse im Automobilsektor wird durch Schließungen wie diese abgeschnitten. In einigen Fällen aufgrund des Dominoeffekts von einem Werk zum anderen, wenn Teile fehlen, und in anderen, wie in diesem Fall, aufgrund der Tätigkeit des organisierten Personals selbst. So stehen in den nächsten Tagen weitere mögliche Schließungen großer Fabriken wie Opel oder PSA an, die sich am Horizont abzeichnen.

Aber nicht nur im Automobilsektor verbreitet sich Empörung bei denjenigen, die weiterhin zur Arbeit gehen müssen, obwohl sie nicht in zur Bekämpfung des Virus wesentlichen Bereichen arbeiten, und die das Gefühl haben, dass sie „zum Schlachthof“ geführt werden, um die Taschen der Kapitalistinnen und Kapitalisten weiter zu füllen.

Es war die Selbstorganisation der Belegschaft, welche die Durchsetzung von Gesundheitsmaßnahmen ermöglichte, die das Unternehmen nicht anwenden wollte. Das ist ein Beispiel, das auf andere Sektoren übertragen werden sollte, die aus einer prekäreren Position heraus ebenfalls anprangern, wie sie angesichts der Pandemie unter gefährlichen Bedingungen arbeiten und sich auf dem Weg zur Arbeit drängen.

Wie die Gewerkschaftssektion ELA in ihrem Kommuniqué feststellt: „Wir verstehen nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert werden, zu Hause zu bleiben, und dass das größte Unternehmen im Baskenland es dem Schicksal überlässt, ob wir in dieser Krise zu einer katastrophalen Situation beitragen.” Tatsache ist, dass zeitgleich mit der Verallgemeinerung repressiver Maßnahmen im Namen der Quarantäne Millionen von Menschen weiterhin unnötigen Risiken ausgesetzt werden, um weiter produzieren zu können. Aber die Mercedes-Belegschaft gibt uns einen anderen Weg vor, so wie es auch die Beschäftigten in italienischen Fabriken in den letzten Tagen angesichts der Untätigkeit der Bosse getan haben.

VIDEO: Rebelión obrera en la Mercedes de Vitoria.

Quelltext in spanisch

Erstveröffentlichung in Kaosenlared am 17. März 2020. Übersetzung: KLASSEGEGENKLASSE. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers und des Autors. .

